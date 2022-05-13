В Гидрометцентре рассказали, когда тепло вернется в Москву

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал Москве 24, что тепло вернется в столицу в третьей декаде мая.
Ранее москвичей предупредили об аномальном похолодании, которое ожидается на следующей неделе. В понедельник, 16 мая, в дневные часы температура в городе составит +13...+14 градусов. Во вторник, 17 мая, она опустится до +10...+12. Такие показатели ниже нормы на 3–4 градуса.
Вместе с тем, по прогнозам синоптика, в предстоящие выходные в столице ожидается ветер с порывами до 15–16 метров в секунду и небольшие дожди. "Совсем небольшие фрагментарные осадки не испортят настроение, потому что дневные температуры полностью соответствуют климату", – уточнил Вильфанд.
Максимальные значения температуры воздуха в субботу, 14 мая, и воскресенье, 15 мая, будут составлять от +14 до +17 градусов, ночью прогнозируется +7...+9, продолжает специалист. Погода ожидается облачная с прояснениями, которые, по словам метеоролога, будут достаточно заметными.
Ранее сообщалось, что май этого года в столице может оказаться одним из самых холодных в истории метеонаблюдений. Отмечается, что в первой декаде месяца средняя температура воздуха отставала от нормы почти на полтора градуса.
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