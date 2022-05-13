Москвичей предупредили об аномальном похолодании

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В начале следующей недели в столичном регионе ожидается похолодание, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, температура будет на 3–4 градуса ниже нормы и в дневное время в среднем составит +10...+13 градусов
"С понедельника, как говорится, начинается новая жизнь. Будет понижение температуры до +13...+14 градусов днем, а во вторник – уже до +10...+12 градусов", – приводит слова метеоролога ТАСС.
Московский регион на предстоящей неделе окажется в тылу циклона, объяснил синоптик. Он добавил, что ожидается дождливая погода, а атмосферное давление будет ниже нормы на 8–10 миллиметров ртутного столба.
В Москве и Подмосковье продлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Предупреждение будет действовать до полудня субботы, 14 мая. По данным Гидрометцентра, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.
Ранее Вильфанд предупредил, что в ближайшие дни опасная погода ожидается в нескольких регионах России. Так, 13 мая в Архангельской, Вологодской, Ярославской, Ивановской и Владимирской областях, а также на юге Поволжья будут сильные дожди с грозами.
Метеоролог добавил, что в Челябинской и Оренбургской областях, а также в Ставропольском, Пермском краях и Кабардино-Балкарии ожидаются заморозки до -2...-3 градусов.
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