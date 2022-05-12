Синоптик рассказал, как долго продлятся дожди в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Гряда мощных дождевых облаков надвигается на Москву с Запада. Об этом предупредил специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Вся армада дождевых туч смещается в сторону Москвы. С 18 часов и до 2–3 часов ночи прольется 20–22 миллиметра осадков", – отметил синоптик в эфире радио "Комсомольская правда".

Он подчеркнул, что дожди в столице прекратятся в ночь на 13 мая.

Ранее специалисты центра погоды "Фобос" пообещали москвичам "канонаду гроз". По информации синоптиков, в столице за 12 часов выпадет около 40% месячной нормы осадков.

В связи с прогнозируемой непогодой городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточное дежурство перешли аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Специалисты готовы чинить линии электропередачи и устранять последствия других инцидентов.