Москвичей предупредили о сильном ветре

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В столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ.
Предупреждение будет действовать до полудня субботы, 14 мая. По словам синоптиков, в Москве и Подмосковье порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.
В ближайшие дни опасная погода ожидается в нескольких регионах России, предупредил ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В Архангельской, Вологодской, Ярославской, Ивановской и Владимирской областях, а также на юге Поволжья 13 мая будут сильные дожди с грозами. В Челябинской и Оренбургской областях, а также в Ставропольском, Пермском краях и Кабардино-Балкарии ожидаются заморозки до -2...-3 градусов.
В Москве в ближайшие дни сохранятся осадки. Как рассказал ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в пятницу, 13 мая, температура воздуха в столице составит +15...+17 градусов, в Подмосковье ожидается +13...+18.
В выходные, по словам синоптика, в столичный регион вернется ненастье, которое значительно усилится за счет влияния тыловой части циклона и холодного полярного воздуха.
Синоптик рассказал о погоде в столице
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