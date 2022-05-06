Синоптик не увидел аномалий в погоде этой весной в РФ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд не считает нынешнюю весну в России аномальной.
"Если говорить о том, как ассоциировать погоду нынешней весной, я бы сказал, что ничего такого необычного не произошло. Конечно, территория нашей страны огромна: например в 20-х числах апреля температура в Адыгее превышала отметку +30 градусов. Это, конечно, рекордное значение именно для этого дня. В начале мая в Хакасии, Тыве, Абакане, Кызыле тоже были превышены температурные рекорды, в принципе на огромной территории всегда бывают рекордные значения, но говорить об аномалиях не приходится", – приводит его слова RT.
Метеоролог уточнил, что для конца апреля и первой декады мая заморозки являются типичным явлением.
При этом в центре европейской территории России февраль оказался теплее марта, добавил Вильфанд. По его словам, среднемесячная температура в марте была на полтора градуса выше нормы, а в феврале температура была близка к рекордной.
Ранее Вильфанд пообещал теплый май на большей части России. Ожидается, что количество осадков выпадет около нормы, дефицит прогнозируется на юге Западной Сибири, а также на востоке Якутии, на Чукотке и Камчатке, добавил синоптик.
В целом лето в РФ будет комфортным, температура около и выше нормы ожидается на европейской территории России, на Урале, в Западной Сибири.
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