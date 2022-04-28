Москва в два раза перевыполнила апрельскую норму по осадкам – Вильфанд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В апреле в столице выпало 200% от месячной нормы осадков, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"Осадков в апреле в России, в том числе в Москве, выпало заметно много. Если сравнивать с новыми нормами, осадков выпало в два раза больше, это 200% от нормы", – отметил синоптик.

Вильфанд заявил, что средние температурные показатели в апреле соответствовали климатическим нормам, что нельзя сказать об осадках.

"На самом деле о нынешнем апреле нельзя сказать "ни тепло, ни холодно", он полностью совпадал с климатическими нормами. А вот об осадках такие утверждения были бы неверные", – заключил метеоролог.

Ранее Вильфанд предупредил о прохладной погоде в Москве и Московской области в майские праздники. При этом синоптик призвал не печалиться и не расстраиваться, так как в столичном регионе будет солнечно.