Вильфанд заявил об увеличении погодных аномалий в мегаполисах

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в последние годы в мегаполисах стало больше погодных аномалий, изменился ветровой режим, появились интенсивные осадки.

"Одна из главных задач, которая сейчас существует, – это городская метеорология, когда нужно прогнозировать опасные явления именно в мегаполисах, где плотность населения огромная, сама структура, архитектура города приводит к изменению метеорологических процессов", – сказал синоптик.

В разговоре с ТАСС Вильфанд отметил, что мегаполисы называют островами тепла. Это связано с тем, что солнечные лучи прогревают стены высотных зданий, в то время как в сельской местности прогревается почва. Кроме того, между стенами происходит передвижение воздушных масс.

По словам синоптика, в последнее время в городах также стали фиксироваться волны тепла и жары. Так, температура зимой в столице может быть на 15–20 градусов выше, чем в окрестностях. Из-за сильной жары происходит деформирование озона и увеличивается риск пожаров.

Также Вильфанд отметил, что увеличение количества переходов температуры через ноль несет негативные последствия. В частности, часто возникающие гололедицы разрушают стены, подстилающую поверхность и дороги из-за того, что вода попадает в трещинки и замерзает.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что весна в Москве опережает климатическую норму на 20 дней. Синоптик уточнил, что сейчас температурный фон такой, каким он по климату должен быть в четвертой пятидневке апреля. При этом он не исключил смены похолодания и потепления.

