Весна в Москве опережает климатическую норму на 20 дней – Вильфанд

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Весна в Москве опережает климатическую норму на 20 дней. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик уточнил, что сейчас температурный фон такой, каким он по климату должен быть в четвертой пятидневке апреля.

По его словам, в воскресенье и понедельник погода в Москве ожидается около уровня климатической нормы с осадками в виде снега.

Помимо этого, Вильфанд пояснил, что в умеренных широтах такие волнообразные процессы смены похолодания и потепления вполне ожидаемы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ рассказал о погоде в России в апреле и мае. По его словам, температура в апреле ожидается выше нормы. В мае также на всей территории нашей страны не ожидается температурного класса ниже нормы, температура будет около и выше нормы.