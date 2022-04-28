Синоптики рассказали, когда в Москву придет потепление

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столице прохладная погода продержится до 2 мая, говорится на портале "Метеовести".
По прогнозам синоптиков, в городе вероятность появления инея на траве сохранится вплоть до субботы. А температура воздуха будет ниже климатической нормы.
"Например, сегодня в мегаполисе существенные осадки маловероятны, а после полудня – только около +9 градусов. В пятницу станет немного теплее, но уже в субботу в центр России прорвется еще одна порция прохлады", – говорится в сообщении.
Ожидается, что устойчивое потепление придет в Москву к следующему понедельнику, 2 мая. Так, воздух в этот день может прогреться до +13 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о прохладной погоде в Москве и Московской области в майские праздники. При этом синоптик призвал не печалиться и не расстраиваться, так как в столичном регионе будет солнечно.
Москвичам рассказали о погоде в столичном регионе 28 апреля
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: