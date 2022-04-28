Синоптики рассказали, когда в Москву придет потепление

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице прохладная погода продержится до 2 мая, говорится на портале "Метеовести".

По прогнозам синоптиков, в городе вероятность появления инея на траве сохранится вплоть до субботы. А температура воздуха будет ниже климатической нормы.

"Например, сегодня в мегаполисе существенные осадки маловероятны, а после полудня – только около +9 градусов. В пятницу станет немного теплее, но уже в субботу в центр России прорвется еще одна порция прохлады", – говорится в сообщении.

Ожидается, что устойчивое потепление придет в Москву к следующему понедельнику, 2 мая. Так, воздух в этот день может прогреться до +13 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о прохладной погоде в Москве и Московской области в майские праздники. При этом синоптик призвал не печалиться и не расстраиваться, так как в столичном регионе будет солнечно.

