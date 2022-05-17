Четверть месячной нормы осадков может выпасть в Москве за сутки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пришедшие в столичный регион ливневые дожди сохранятся в течение всего дня 17 мая, за сутки в Москве может выпасть до 25% месячной нормы осадков, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В Москве же накапало 5 миллиметров – это полведра дождевой воды на метр квадратный. По Московской области местами до 11 миллиметров, это ведро воды на метр квадратный. Ну и за оставшуюся часть светового дня, я думаю, что нальется в общей сложности, в сумме за сутки, до 14 миллиметров, а это 25% от всей месячной нормы. Так что ливневые дожди продолжатся, не забудьте с собой зонты", – сказал синоптик в эфире передачи "Соловьев. LIVE".
Тишковец отметил, что затянувшие столичное небо кучево-дождевые облака отступят не раньше вечера, поскольку северо-атлантический циклон будет приносить новые массы туч.
"С севера будут закачиваться все новые и новые порции ненастья. Поэтому сохранится преимущественно облачная погода", – пояснил он.
По словам метеоролога, во второй половине дня возможны неустойчивые прояснения. В течение дня температура воздуха в Москве будет составлять +11...+13 градусов, в Подмосковье – +9...+14 градусов, что на 6–7 градусов ниже климатической нормы.
"Ветер – северо-западный, 4–9 метров в секунду, порывистый. <...> Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба", – добавил Тишковец.
Ранее столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал автолюбителей пересесть на общественный транспорт в связи с сильной загруженностью дорог и непогодой. Ситуация на дорогах осложняется сильным дождем, низкими скоростями и ДТП.
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