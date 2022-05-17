Москвичей призвали отказаться от поездок на личных автомобилях из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал автолюбителей пересесть на общественный транспорт в связи с сильной загруженностью дорог. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"Просим пользоваться городским транспортом для поездок по городу в течение дня, утренний и вечерний часы пик. Городской транспорт работает штатно", – говорится в сообщении.

На 09:00 интенсивность трафика на дорогах Москвы оценивается в 7 баллов, что является высоким показателем для утреннего часа пик. Наибольшие затруднения наблюдаются в центре Москвы, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и МКАД. Ситуация на дорогах осложняется сильным дождем, низкими скоростями и ДТП.

"Просим водителей соблюдать скорость, держать дистанцию, не отвлекаться на гаджеты", – добавили в департаменте.

Во вторник, 17 мая, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода и дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит +11...+13 градусов. Относительная влажность воздуха в столице прогнозируется на уровне 65%.

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, что четверг, 19 мая, окажется самым холодным днем в столице на этой неделе. По словам синоптика, погода в этот период будет отставать от нормы на 3–4 градуса.

