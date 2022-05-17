Движение ограничат в центре Москвы из-за велофестиваля и полумарафона

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В выходные временно изменится движение в Тверском, Пресненском, Таганском, Красносельском, Басманном районах и в Хамовниках из-за проведения велофестиваля и полумарафона.

С 20 по 23 мая закроют для проезда ряд улиц из-за всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ". С 00.01 20 мая до 06:00 23 мая закроют площадь Васильевский Спуск, а с 20:00 21 мая до 06:00 23 мая – Москворецкую улицу – от Москворецкой набережной до улицы Варварки.

Фото: Дептранс Москвы

Кроме того, с 07:00 до 11:00 22 мая для проезда будут недоступны Москворецкая набережная – от Китайгородского проезда до Большого Устьинского моста, Китайгородский проезд – от Старой площади до Москворецкой набережной, Старая площадь – от Новой площади до Китайгородского проезда, Новая улица – от Лубянской площади до Старой площади, Малый Устьинский мост, Котельническая набережная – от Малого Устьинского моста до Гончарной набережной, Гончарная набережная – от Котельнической набережной до Гончарного проезда.

В тот же день с 07:00 до 12:00 перекроют Москворецкую набережную – от Кремлевской набережной до Китайгородского проезда, Кремлевскую набережную – от Москворецкой набережной до Пречистенской набережной, Пречистенскую набережную – от Кремлевской набережной до Фрунзенской набережной, Фрунзенскую набережную – от Пречистенской набережной до Крымского проезда, Крымский проезд – от Фрунзенской набережной до Зубовского бульвара, съезды с улицы Остоженки в сторону Зубовского бульвара на Новокрымском проезде, Зубовский бульвар – от Крымского моста до Смоленского бульвара, Смоленский бульвар – от Зубовского бульвара до Смоленской улицы, Смоленскую улицу – от Смоленского бульвара до Ростовской набережной, Большой Москворецкий мост – от улицы Варварки до Лубочного переулка.

Движение ограничат 22 мая с 07:00 до 11:30 на Ростовской набережной – от Смоленской набережной до 1-го Вражского переулка, Смоленской набережной – от Ростовской набережной до Краснопресненской набережной, Краснопресненской набережной – от Смоленской набережной до Пресненской набережной, Пресненской набережной – от Краснопресненской набережной до владения 10, блока В, по Пресненской набережной.

Фото: Дептранс Москвы

Кроме того, на указанных участках с 00:01 22 мая до окончания мероприятия ликвидируют парковочное пространство.

Ограничения в центре Москвы введут 20 и 21 мая из-за проведения московского весеннего велофестиваля и велогонки "Садовое кольцо". Садовое кольцо и Мясницкую улицу (от Садовой-Спасской улицы до Сретенского бульвара) полностью перекроют в каждом направлении 21 мая с 07:00. При этом движение будут открывать по мере прохождения велоколонны.

В тот же день с 00:01 до 17:00 перекроют проспект Академика Сахарова – от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, улицу Маши Порываевой. Кроме того, проспект Академика Сахарова – от Садово-Спасской улицы до Сретенского бульвара – закроют с 00:01 до 16:30 21 мая. С 13:00 и по мере прохождения колонны 21 мая нельзя будет проехать по Каланчевской улице – от Садово-Черногрязской улицы до улицы Маши Порываевой.

По одной полосе в каждом направлении будет доступно на проспекте Академика Сахарова – от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, на улице Маши Порываевой с 16:00 до 23:59 пятницы, 20 мая, и с 17:00 до 20:00 субботы, 21 мая. Такое же ограничение будет действовать и на проспекте Академика Сахарова – от Садовой-Спасской улицы до Сретенского бульвара.

С 00:01 20 мая на проспекте Академика Сахарова (от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой и от Садовой-Спасской улицы до Сретенского бульвара) и улицы Маши Порываевой будут закрыты парковочные места.

Ранее сообщалось, что движение ограничат на участке бульвара Энтузиастов с 20 мая до 20 декабря из-за строительных работ. Ограничения коснутся участка бульвара Энтузиастов в сторону центра от владения 11, строения 23, по улице Золоторожский Вал до дома 2 по бульвару Энтузиастов. Продолжат работу выделенные полосы общественного транспорта и две полосы для другого транспорта.