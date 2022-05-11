Движение на участке ТТК в районе Загородного шоссе ограничат с 14 мая

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На участке Третьего транспортного кольца в районе Загородного шоссе с 14 мая ограничат движение в связи с ремонтными работами, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Указывается, что ограничения будут действовать круглосуточно до 5 октября. Речь идет об участке ТТК от владения 2А до владения 2А, строения 2, на Загородном шоссе.

Движение транспорта будет осуществляться по одной полосе в каждую сторону.

Кроме того, с 14 мая по 25 июня будет ограничено движение на участке Открытого шоссе. Движение транспорта на период ремонтных работ будет производиться по одной полосе в каждую сторону.

Ранее сообщалось, что с 11 мая по 30 октября ограничат движение транспорта на пересечении МКАД с Липецкой улицей. Речь идет об участке с внутренней стороны 27-ого километра МКАД от дома 40А до съезда с внутренней стороны МКАД на улицу Липецкую в сторону центра.

Движение транспорта сохранится по пяти полосам за счет переразметки проезжей части. Ограничения связаны с проведением работ по реконструкции транспортной развязки.