Движение на пересечении МКАД с Липецкой улицей ограничат из-за строительных работ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта ограничат с 11 мая по 30 октября на пересечении МКАД с Липецкой улицей, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Речь идет об участке с внутренней стороны 27-ого километра МКАД от дома 40А до съезда с внутренней стороны МКАД на улицу Липецкая в сторону центра. Движение транспорта сохранится по пяти полосам за счет переразметки проезжей части.

Ограничения связаны с проведением работ по реконструкции транспортной развязки.

Ранее сообщалось, что маршрут ряда автобусов изменится в Мосрентгене из-за праздничных мероприятий. Ограничения будут действовать 8 мая с 10:40 до 11:00. После 11:00 автобусы будут следовать по своему обычному маршруту. Изменения коснутся маршрутов № 485, № 504, № 804 и № 866. Автобусы не будут заезжать в поселок Морентген, не будут работать и остановки "Поселок Морентген" и "Завод Мосрентген".