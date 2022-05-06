Какие перекрытия ждут москвичей во вторые майские выходные

Во вторые праздничные выходные столица будет готовиться и проводить парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим многие улицы будут недоступны для автомобилистов, а некоторые станции метро – для пассажиров. Подробнее – в материале Москвы 24.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Репетиция и проведение парада

7 мая в Москве состоится генеральная репетиция парада Победы, которая полностью повторит маршрут 9 мая. Из-за прохождения военной техники и военнослужащих временно перекроют большинство улиц в центре города.

7 и 9 мая с 05:00 до 08:00 будут недоступны для автомобилистов участки Новинского бульвара (от Садовой-Кудринской до Нового Арбата), Таганской площади, Маяковского тоннеля, Оружейного переулка (от Краснопролетарской до 1-й Тверской-Ямской), Самотечной эстакады, Проектируемого проезда № 3502. Также нельзя будет проехать по следующим улицам:

Садовая-Кудринская;

Большая Садовая;

Садовая-Триумфальная (от Малой Дмитровки до Маяковского тоннеля);

Садовая-Каретная (от Самотечной эстакады до Малой Дмитровки);

Садовая-Спасская (от Новой Басманной до Большой Спасской);

Садовая-Черногрязская (от Старой Басманной до Новой Басманной);

Марксистская (от Абельмановской до Таганской площади);

Земляной Вал (от Большого Дровяного переулка до Старой Басманной);

Волгоградский проспект (от Люблинской до Абельмановской).

Фото: transport.mos.ru

Также с 05:00 до 13:00 на Таганской, улице Александра Солженицына, а также в переулках Маяковского и Марксистском сделают двустороннее движение.



Фото: transport.mos.ru

С 10:00 до окончания мероприятия перекроют для проезда Большой Каменный мост, улицы Серафимовича, Моховую, Воздвиженку, Большую Садовую, 2-ю Брестскую, Большую Полянку, Таганскую площадь, Проектируемый проезд № 3502, Тверской и Страстной бульвары, Большой Путинковский переулок и другие улицы недалеко от Красной площади.



Фото: transport.mos.ru

Кроме того, 7 и 9 мая с 05:30 до окончания репетиции и парада закроют Кремлевскую, Кадашевскую и Устьинскую набережные, улицы Солянка, Петровка, Моховая, Тверская, а также Тверской бульвар и Оружейный переулок. Плюс ко всему 9 мая в связи с празднованием 77-й годовщины Победы ограничат движение на дорожных участках:

Большой Октябрьской (с 09:20 до 10:30 и с 10:30 до 10:50);

улицы Богданова (с 10:00 до 22:00);

Большой Внуковской (с 10:00 до 14:00);

Театральной (с 10:00 до 22:00);

Рязановского шоссе (с 10:30 до 10:50);

улицы Текстильщиков (с 10:40 до 12:30);

Лукинской (с 11:00 до 16:00);

Октябрьской (с 11:30 до 13:00);

Парковой и Центральной улиц (с 11:30 до 13:00);

улицы Дмитрия Рябинкина (с 13:00 до 13:30)

Солнцевского проспекта (с 13:30 до 15:00);

Светлого бульвара и Березовой улицы (с 15:00 до 16:00);

улиц Пятницкой и Большой Ордынки (с 15:00 до окончания мероприятия);

Косыгина и Университетской площади (с 17:00 до 22:20);

улиц Солнечной, Центральной и Физической (с 21:50 до 22:20).

Фото: transport.mos.ru

Движение 7 и 9 мая ограничат и на Софийской набережной в районе Большого Москворецкого моста. Первый этап продлится 7 мая с 07:00 до 19:00, второй – 9 мая с 06:00 до 22:30: движение здесь временно будет организовано по одной полосе.

10 мая из-за возвращения военной техники на места дислокации перекроют Волгоградский проспект и внутреннюю сторону МКАД от Новорязанского до Минского шоссе. Начало действия ограничений – 07:00, снимать их будут по мере прохождения техники.



Фото: transport.mos.ru

Парковка на всех столичных улицах 7 и 8 мая будет работать в обычном режиме: в субботу платно, а в воскресенье бесплатно везде, кроме улиц с тарифом 380 и 450 рублей в час. 9 и 10 мая – бесплатно (помимо парковок со шлагбаумом).

Подробнее обо всех ограничениях можно узнать здесь.

Закрытие станций

Некоторые ограничения ждут и пассажиров общественного транспорта. 7 и 9 мая с начала работы метрополитена и до окончания мероприятий для выхода будут недоступны станции "Охотный Ряд", "Театральная", "Площадь Революции", а также "Библиотека имени Ленина", "Александровский сад" и "Боровицкая".



Фото: transport.mos.ru

Во время шествия по столице "Бессмертного полка" (9 мая с 15:00) будут закрыты также станции "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Охотный Ряд", "Площадь Революции" и "Театральная". Кроме того, в центре, на востоке и юго-востоке города будут укорочены маршруты наземного транспорта.