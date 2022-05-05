Фото: портал мэра и правительства Москвы

Семь станций метро в центре Москвы будут закрыты 9 мая. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Во время акции "Бессмертный полк", которая состоится в Москве в День Победы, будут недоступны станции "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Охотный Ряд", "Площадь Революции" и "Театральная".

Сбор участников памятной акции в Москве начнется 9 мая в 12:30 на выходе из станций метро "Динамо" и "Белорусская". Старт шествия запланирован на 15:00. Участники мероприятия пройдут с портретами участников Великой Отечественной войны по Ленинградскому проспекту, Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицам через Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Длина маршрута составит 7 километров.

В этом году шествие "Бессмертного полка" пройдет в очном формате. Распечатать портреты героев перед акцией удастся бесплатно. На сайте движения можно будет выбрать оформление для портрета и создать таким образом штендер.

Генеральная репетиция парада в честь 77-й годовщины Победы пройдет 7 мая. Сам парад на Красной площади по традиции состоится 9 мая. В тот же день в Александровском саду пройдет традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.