Красная площадь будет закрыта до 9 мая

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Государственный исторический музей предупредил посетителей о закрытии Красной площади до 9 мая включительно. В связи с этим вход в музейный комплекс временно изменят. Об этом сообщается в телеграм-канале музея.

вход в музейный комплекс изменен.

"Красная площадь закрыта до 9 мая включительно, в это время музейный магазин на Никольской будет закрыт. Вход для посетителей в Исторический музей – через вход 3 у памятника Жукову. Вход в Покровский собор осуществляется со стороны Васильевского спуска", – отмечается в сообщении.

Ранее Федеральная служба охраны (ФСО) сообщила о закрытии Кремля для посетителей 7 и 9 мая. Ограничения связаны с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных Дню Победы. В ведомстве отмечали, что 7 мая Кремль будет закрыт до 13:00, а 9 мая – весь день.