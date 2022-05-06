Маршрут автобусов изменится в Мосрентгене в связи с праздничными мероприятиями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Маршрут автобусов изменится в Мосрентгене из-за праздничных мероприятий. Об этом сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

"8 мая, в связи с праздничными мероприятиями ко Дню Победы, меняются маршруты автобусов в Мосрентгене", – отмечается в сообщении.

Изменения коснутся маршрутов № 485, № 504, № 804 и № 866. Автобусы не будут заезжать в поселок Морентген, не будут работать и остановки "Поселок Морентген" и "Завод Мосрентген".

Ограничения будут действовать 8 мая с 10:40 до 11:00. После 11:00 автобусы будут следовать по своему обычному маршруту.

Ранее сообщалось, что 7 и 9 мая будет ограничено движение на Софийской набережной в районе Большого Москворецкого моста из-за проведения телевизионной трансляции. Первый этап ограничений продлится 7 мая с 07:00 до 19:00, второй – 9 мая с 06:00 до 22:30

В эти же дни станции метро "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход, а станция "Библиотека имени Ленина" – на пересадку из-за репетиции парада Победы, торжественных мероприятий и акции "Бессмертный полк".