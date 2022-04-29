Движение трамваев изменится между метро "Красносельская" и Андроньевской площадью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Движение трамваев остановят на участке между станцией метро "Красносельская" и Андроньевской площадью с 30 апреля, сообщили в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

"С 30 апреля по 13 мая трамваи не будут ходить между станцией метро "Красносельская" и Андроньевской площадью в связи с ремонтом и строительством инфраструктуры МЦД", – заявили в ведомстве.

На время перекрытия движения планируются реконструкция путепровода МЦД над Волочаевской улицей и ремонт на Лефортовском мосту.

Ограничения затронут трамваи № 24, 45 и 50. Вместо последнего из них продлевается маршрут следования трамвая № 13 от станции Московских центральных диаметров Каланчевская.

В качестве альтернативы пассажирам предлагают пользоваться автобусами № 050 от станции метро "Комсомольская" до станции "Авиамоторная". Также будет доступен автобус № 125 от Красноказарменной площади до улицы Молостовых.

Ранее в Дептрансе сообщили о временном изменении режима работы автобусов в центре Москвы, на Ленинградском проспекте и Ходынском поле. Расписание скорректируют в связи с проведением "Московского мотофестиваля".

