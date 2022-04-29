Режим работы некоторых автобусов изменится из-за мотофестиваля в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Режим работы автобусов в центре Москвы, на Ленинградском проспекте и Ходынском поле изменится 30 апреля в связи с проведением "Московского мотофестиваля", сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

С 10:50 до окончания проезда мотоколонны автобус № 207 работать не будет, а автобусы м2, м9 и № 322 будут курсировать на двух участках.

У автобусов м32, т54, т18, т56, т65, № 318 и 22 изменятся маршруты. Маршруты автобусов м1, Б, м40, № 905, 345 и 27 укоротят.

Ранее сообщалось, что движение транспорта на нескольких улицах столицы перекроют 29 и 30 апреля для проведения "Московского мотофестиваля". В частности, с 23:30 29 апреля до 15:00 30 апреля для движения будут закрыты участки улицы Маши Порываевой и проспекта Академика Сахарова.

Также 30 апреля с 11:50 перекрытия введут в Оружейном переулке, на улицах Фадеева, Чаянова, 1-й Тверской-Ямской, Маршала Шапошникова, Авиаконструктора Микояна, Садовом кольце, Ленинградском проспекте и его дублере, Ходынском бульваре и в Местном проезде. Возобновлять движение на данных участках будут по мере прохождения мотоколонны.

