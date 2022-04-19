Столичных водителей предупредили о желтой разметке на Тверской улице

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В ночь на 20 апреля от Пушкинской площади по Тверской улице до Красной площади нанесут разметку желтого цвета, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"Они (линии. – Прим. ред.) служат ориентиром для водителей военной техники при движении на репетиции и Параде Победы, который состоится 9 мая. Всего нанесем пять линий разметки длиной по 1,5 километра каждая", – приводятся слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Водителей призвали быть внимательными на указанном участке дороги. В комплексе напомнили, что желтая разметка предназначена только для военной техники, движение автомобилей осуществляется по обычной схеме.

Ранее сообщалось, что для проезда техники в рамках подготовки ко Дню Победы в разных частях Москвы перекроют движение транспорта в ночные часы 20–21 апреля и 21–22 апреля. Ограничения коснутся ряда участков МКАД и центральных улиц столицы.

