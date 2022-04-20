Движение перекроют на нескольких улицах Москвы из-за мотофестиваля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта на нескольких улицах столицы перекроют 29 и 30 апреля для проведения "Московского мотофестиваля". Об этом сообщается в телеграм-канале "Дептранс.Оперативно".

В частности, с 23:30 29 апреля до 15:00 для движения будут закрыты участки улицы Маши Порываевой и проспекта Академика Сахарова.

Также 30 апреля с 11:50 перекрытия введут в Оружейном переулке, на улицах Фадеева, Чаянова, 1-й Тверской-Ямской, Маршала Шапошникова, Авиаконструктора Микояна, Садовом кольце, Ленинградском проспекте и его дублере, Ходынском бульваре и в Местном проезде.

Возобновлять движение на данных участках будут по мере прохождения мотоколонны.

Ранее сообщалось, что схема движения изменится на некоторых улицах ЦАО и ЮВАО. На участке улицы Авиамоторной от дома 10, корпуса 1, до дома 8, строения 1, из-за проведения строительных работ ограничения будут действовать с 23 апреля по 31 августа. На участке Рижской площади от дома 1 до дома 3, движение ограничат с 21 апреля по 30 августа.