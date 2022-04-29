Москвичам советуют пользоваться МЦК и МЦД на время закрытия участка салатовой линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Дептранс Москвы рекомендовал пользоваться МЦД и МЦК на период закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии метро с 30 апреля по 9 мая, сообщается в телеграм-канале департамента.
Так, жителям столицы следует пользоваться станциями "Автозаводская" или МЦК Дубровка вместо "Дубровки" и "Кожуховской", МЦД-2 Люблино и Текстильщики вместо станций "Печатники" и "Волжская".
Пассажирам участка "Люблино" – "Зябликово" рекомендуют добираться в центр с "Красногвардейской" Замоскворецкой линии, а также пользоваться МЦД-2 при поездке в центр города из районов Марьино, Печатники и Люблино.
Ранее сообщалось, что участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют с 30 апреля по 9 мая для строительства пересадки со станции "Печатники" на одноименную станцию Большой кольцевой линии.
Закрытие станций придется в основном на выходные и праздники, однако на участке, по ожиданиям Дептранса, все равно будет много людей. Несмотря на запуск автобусов КМ, справиться с большим количеством пассажиров будет сложно. В связи с этим пассажиров просят по возможности пользоваться другими линиями метро. Чтобы городской транспорт шел без задержек и справлялся с потоком, схему движения в районе изменят.
Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют с 30 апреля по 9 мая
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