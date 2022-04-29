Закрытие станции "Печатники" необходимо для интеграции станции БКЛ – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участок Люблинско-Дмитровской линии метро от станции "Дубровка" до станции "Волжская" закроют с 30 апреля по 9 мая для интеграции станции Большой кольцевой линии, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он пояснил, что это необходимо для создания пересадочного узла между Люблинско-Дмитровской линией и БКЛ. В ходе интеграции планируют демонтировать временную распорную систему из металлических труб и перенести оборудование существующих инженерных систем.

В результате станции "Печатники" Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий свяжет пешеходная галерея. Пассажиры для пересадки будут использовать лестницу шириной более трех метров, которая позволит обеспечить проход 17 тысяч человек в час пик.

Для равномерного распределения пассажиропотока на станции "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии проведут реконструкцию западного вестибюля. Сейчас этот вестибюль используется для эвакуационного выхода пассажиров при возможной внештатной ситуации.

Ранее сообщалось, что закрытие станции придется в основном на выходные и праздники. Для комфорта пассажиров запустят компенсационные автобусы (КМ), однако для избежания большого количества людей просят по возможности пользоваться другими линиями метро, МЦК и МЦД. Чтобы городской транспорт шел без задержек и справлялся с потоком, схему движения в районе изменят.

