Вторые вестибюльные двери начали снимать в столичном метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В столичном метро начали снимать вторые вестибюльные двери в связи с приходом весны. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Это нужно, чтобы воздуха на станциях метро стало больше. Сейчас сняли около 20% дверей – 900 штук. Остальные уберем до конца апреля", – говорится в сообщении.

Когда в Москве окончательно установится теплая погода, систему вентиляции метрополитена переведут в летний режим для усиления циркуляции воздуха.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов пояснил, что вторые двери устанавливают на входе в метро во время холодов.

"Они помогают сохранять тепло. Всего это около пяти тысяч вторых дверей, которые мы начали убирать в апреле, чтобы в метро поступало больше свежего воздуха, а температура на станциях снижалась – так поездки будут комфортнее летом", – рассказал Ликсутов.

Ранее сообщалось, что второй вестибюль станции "Каховская" Большой кольцевой линии московского метро стал доступен для пассажиров. Теперь москвичи и гости столицы смогут сэкономить несколько минут, спускаясь в подземку со стороны улицы Каховки.

