Монтаж четырех эскалаторов завершается на станции "Рижская" БКЛ метро

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/Мосинжпроект

В Москве завершается монтаж четырех эскалаторов, которые связывают входной вестибюль станции "Рижская" Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что работы планируют завершить в ближайший месяц. По его словам, данная станция расположена на глубине 63 метров, поэтому эскалаторы являются одними из самых длинных в метро – 95 метров каждый.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов подчеркнул, что в зоне вестибюля устанавливаются вентиляционные системы, силовые и слаботочные кабели. Кроме того, в настоящее время продолжаются отделочные работы.

Станция "Рижская" БКЛ будет связана с одноименной станцией Калужско-Рижской линии. Готовность северо-восточного участка БКЛ составляет 88%.

Ранее сообщалось, что второй вестибюль станции "Каховская" Большой кольцевой линии московского метро стал доступен для пассажиров. Теперь москвичи и гости столицы смогут сэкономить несколько минут, спускаясь в подземку со стороны улицы Каховки.

