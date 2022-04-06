Монолитные работы на станции "Пыхтино" выполнены на 70% – Бочкарев

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/"Мосинжпроект"

На станции "Пыхтино" Солнцевской линии столичного метро ведутся монолитные работы. Готовность основных конструкций составляет 70%, рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, также выполнено бетонирование более чем двух третей платформы. Специалисты ведут монолитные работы в осях вестибюля и помещении для отдыха локомотивных бригад. Электрические кабельные сети полностью вынесены, продолжается перекладка водопровода.

Кроме того, на строящейся станции "Внуково" специалисты продолжают монолитные и земляные работы, а также устройство котлована и перекладку инженерных коммуникаций. По словам гендиректора АО "Мосинжпроект" Юрия Кравцова, работы ведутся на перегоне "Пыхтино" – "Внуково".

"Бетон укладывается на примыкании станции "Пыхтино" к метромосту через реку Ликову, а также на наземном участке перегона – от метромоста до тоннелей в сторону станции "Внуково", – уточнил он.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что между станциями "Пыхтино" и "Внуково" столичного метро стартовала проходка второго тоннеля. По словам мэра столицы, работы на первом тоннеле, которые начались в январе, завершены более чем на треть.

