Монолитные работы на станции "Пыхтино" выполнены на 70% – Бочкарев

14:50
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/"Мосинжпроект"
На станции "Пыхтино" Солнцевской линии столичного метро ведутся монолитные работы. Готовность основных конструкций составляет 70%, рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.
По его словам, также выполнено бетонирование более чем двух третей платформы. Специалисты ведут монолитные работы в осях вестибюля и помещении для отдыха локомотивных бригад. Электрические кабельные сети полностью вынесены, продолжается перекладка водопровода.
Кроме того, на строящейся станции "Внуково" специалисты продолжают монолитные и земляные работы, а также устройство котлована и перекладку инженерных коммуникаций. По словам гендиректора АО "Мосинжпроект" Юрия Кравцова, работы ведутся на перегоне "Пыхтино" – "Внуково".
"Бетон укладывается на примыкании станции "Пыхтино" к метромосту через реку Ликову, а также на наземном участке перегона – от метромоста до тоннелей в сторону станции "Внуково", – уточнил он.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что между станциями "Пыхтино" и "Внуково" столичного метро стартовала проходка второго тоннеля. По словам мэра столицы, работы на первом тоннеле, которые начались в январе, завершены более чем на треть.
Стартовала прокладка второго тоннеля между стациями столичного метро "Пыхтино" и "Внуково"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: