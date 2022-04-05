Стартовала проходка второго тоннеля между станциями "Пыхтино" и "Внуково"

Фото: телеграм-канал "Мэр москвы Сергей Собянин"

Между станциями "Пыхтино" и "Внуково" столичного метро стартовала проходка второго тоннеля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Первый (тоннель. – Прим. ред.), который начали прокладывать в январе, готов уже больше чем на треть. Когда закончим этот новый участок Солнцевской линии, транспортная доступность ТиНАО улучшится, а Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро", – написал мэр Москвы.

Ранее в Москве началось строительство второго тоннеля на центральном участке Троицкой линии метро. Проходческий щит "Ольга" пройдет почти 2,5 километра между станциями "Вавиловская" и "Академическая". Тоннель будет пролегать вдоль Ленинского проспекта и улицы Дмитрия Ульянова.

Кроме того, в 2022 году планируют достроить восточный и северо-восточный участки Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Специалисты завершат строительство девяти станций в этом году, к 2023 году большое кольцо метро должно замкнуться.

