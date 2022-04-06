Бочкарев: годовой план по вводу недвижимости в Москве выполнен почти на треть

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Годовой план по вводу недвижимости в Москве выполнен почти на треть, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, за первый квартал текущего года в городе было построено и введено в эксплуатацию свыше 2,6 миллиона квадратных метров различной недвижимости.

"Таким образом, на сегодняшний день годовой план по вводу недвижимости в Москве выполнен более чем на 30%", – приводятся слова Бочкарева в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства.

Заммэра уточнил, что более 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости пришлись на жилье. Также он рассказал, что за три месяца этого года в Москве ввели 20 объектов коммерческой инфраструктуры, которые обеспечат возможность создания новых рабочих мест.

Ранее Бочкарев сообщал, что в настоящее время в Москве по программе реновации возводится 161 здание. По его словам, строительство идет во всех округах города. Больше всего объектов возводят на востоке столицы – 31 дом. Затем идет САО с 25 зданиями и СВАО – 22 новостройки.