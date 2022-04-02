Более 2 млн кв м недвижимости передано под заселение по программе реновации в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столице под заселение по программе реновации переданы 165 домов общей площадью более 2 миллиона квадратных метров, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Уже сейчас 49,8 тысячи участников программы, проживавших в 454 старых домах, переехали в новые квартиры", – приводит слова Бочкарева пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.

В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что наибольшее количество переданных под заселение новостроек находятся в СВАО – 27 зданий.

"От 20 до 24 новостроек насчитывается в ВАО, ЗАО и САО, а также на юго-востоке и юго-западе столицы", – отметил Левкин.

Ранее Бочкарев рассказал, что в настоящее время в Москве по программе реновации возводится 161 здание. По его словам, строительство идет во всех округах города. Больше всего объектов возводят на востоке столицы – 31 дом. Затем идет САО с 25 зданиями, и СВАО – 22 новостройки.