Дом по программе реновации построят в Можайском районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дом по программе реновации построят в Можайском районе столицы. Новостройка появится по адресу улица Горбунова, владение 11/3, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов уточнил, что в настоящее время ведутся подготовительные работы. Планируется, что дом на 190 квартир будет введен в эксплуатацию в 2023 году. Двухсекционное здание отделают с использованием бетонной плитки под кирпич.

На первом этаже разместят магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В доме также будет два лифта и система охраны и оповещения. Во дворе оборудуют детскую и спортивную площадки, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.

Загрутдинов также уточнил, что всего в Можайском районе проектируются восемь новостроек.

"В стадии строительства находится шесть объектов. Жилая площадь строящейся недвижимости в районе составляет 75,5 тысячи квадратных метров. Еще два объекта площадью 30,5 тысячи квадратных метров находятся в стадии проектирования", – добавил он.

Ранее Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство дома на 240 квартир в Нагатинском Затоне в рамках программы реновации. Дом с подземной автостоянкой построят на улице Судостроительной, владении 5. Новостройка рассчитана на 240 квартир.

