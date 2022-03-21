Два дома по программе реновации появятся в Косино-Ухтомском районе

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В Косино-Ухтомском районе на востоке столицы построят два дома по программе реновации. Здания оформят клинкерной плиткой бежевых и графитовых оттенков, сообщает пресс-служба Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора города Сергея Кузнецова.

Уточняется, что дома появятся на улице Черное Озеро.

"Эти два дома – хороший пример качественной средовой застройки, которая будет складываться в районе по мере реализации программы реновации. С заглубленными подъездами, со сложной конфигурацией и выступающими из основного объема блоками балконов", – приводятся в сообщении слова Кузнецова.

Общая площадь восьмиэтажных домов составит около 8,4 тысячи квадратных метров. Между двумя корпусами организуется комфортное пространство для пешеходов. Там оборудуют детскую площадку, места для спокойного отдыха и занятий спортом.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в Юго-Восточном округе Москвы в стадии строительства и проектирования находятся 63 жилых дома по программе реновации. По словам Бочкарева, в округе под заселение уже передали 23 новых здания. Он отметил, что жители 64 старых домов находятся в процессе переезда или уже получили новое жилище.

