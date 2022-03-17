Более 60 домов строят и проектируют в ЮВАО по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Юго-Восточном округе Москвы продолжается строительство жилых домов в рамках программы реновации, в настоящее время в процессе возведения и проектирования находится 63 здания, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"На юго-востоке столицы по программе реновации сегодня в стадии строительства находится 22 новых дома, еще 41 новостройка проектируется. На данный момент для переселения введено в эксплуатацию уже 28 корпусов общей площадью почти 400 тысяч квадратных метров", – заявил он.
По словам Бочкарева, под заселение уже передали 23 новых здания. Он отметил, что жители 64 старых домов находятся в процессе переезда или уже получили новое жилище.
Как отметил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, строительство жилых домов осуществляется в 10 районах ЮВАО, задействованных в программе реновации.
"Больше всего стартовых площадок находится в Кузьминках, Люблине и Текстильщиках", – пояснил он.
По данным мэрии, в программу реновации на юго-востоке Москвы включено 818 домов общей жилой площадью 2,7 миллиона квадратных метров, в которых проживают свыше 160 тысяч человек.
Ранее в Южнопортовом районе столицы согласовали строительство трехсекционного многоквартирного жилого дома в рамках программы реновации. Дом на 194 квартиры расположится на улице Петра Романова, владении 10. В здании переменной этажности от 9 до 13 этажей запроектирована одноуровневая подземная автостоянка манежного типа с одним павильоном для въезда и выезда.
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