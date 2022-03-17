Дом на 194 квартиры построят в Южнопортовом районе в рамках программы реновации

10:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Южнопортовом районе столицы согласовали строительство трехсекционного многоквартирного жилого дома в рамках программы реновации, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.
Дом на 194 квартиры расположится на улице Петра Романова, владении 10. В здании переменной этажности от 9 до 13 этажей запроектирована одноуровневая подземная автостоянка манежного типа с одним павильоном для въезда и выезда.
В уровне первого этажа в первой и третьей секциях будут сквозные пешеходные арки. На первом этаже в нежилой части откроют помещения общественного назначения. В жилой зоне появятся входные группы с лифтовыми холлами, помещения консьержа с санузлом, помещения уборочного инвентаря и колясочные. На этажах выше разместятся квартиры: 68 однокомнатных, 89 двухкомнатных и 37 трехкомнатных.
В квартирах поклеят обои, уложат ламинат, выполнят облицовку плиткой и установят сантехнику, осветительные приборы и кухонную плиту.
Ранее Сергей Собянин включил 10 новых стартовых площадок в программу реновации жилфонда Москвы. Новые площадки находятся в восьми столичных округах и десяти районах. Общая мощность площадок равна 191,4 тысячи квадратных метров жилья.
Благодаря возведению жилья на данных площадках удастся расселить 38 старых домов с 2 739 квартирами и предоставить комфортное жилье 7 тысячам горожан.
"Это наш город": Собянин осмотрел первый дом по программе реновации в Нагорном районе
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