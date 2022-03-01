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07:36

Дом по программе реновации введут в эксплуатацию в Нижегородском районе

городстроительствореновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Нижегородском районе столицы в этом году введут в эксплуатацию два жилых корпуса по программе реновации, рассказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, новостройка находится по адресу улица Нижегородская, владение 76.

"В настоящее время здесь идут фасадные и отделочные работы, монтаж кровли и окон", – приводятся слова Загрутдинова на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что здание строят по индивидуальному проекту. Фасады отделают трехслойными стеновыми панелями и облицуют пиленым керамическим кирпичом, лоджии застеклят.

Все 234 квартиры будут иметь улучшенную отделку по стандартам программы реновации. На первом этаже расположатся коммерческие объекты. В вестибюле жилой части предусмотрены колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря и зона почтовых ящиков.

Дом оснастят системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением. Территорию около дома благоустроят и озеленят.

Ранее глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев рассказал, что в текущем году порядка 1,4 миллиона квадратных метров жилья планируется ввести в эксплуатацию в рамках программы реновации. Ожидается, что переезд в новые квартиры смогут начать 37 тысяч горожан.

Около миллиона москвичей переедут в новые квартиры по программе реновации

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