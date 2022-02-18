11 домов по программе реновации строят в Головинском районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В настоящее время в Головинском районе столицы по программе реновации строятся 11 жилых домов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Жилая площадь строящихся в районе домов составляет 96,1 тысячи квадратных метров. Еще один объект сейчас проектируется, для двух объектов готовится градостроительная документация", – рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что с начала реализации программы реновации в районе уже ввели в эксплуатацию 12 новостроек, суммарная площадь которых превышает 112 тысяч квадратных метров. По словам Загрутдинова, по итогам программы новое жилье получат жильцы 137 домов – это порядка 32 тысяч горожан.

Ранее в Лосиноостровском районе Москвы началось строительство дома по программе реновации на 176 квартир. Новостройка располагается по адресу улица Тайнинская, владение 9/5. Здание облицуют пиленым кирпичом. Его планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году.

