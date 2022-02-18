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16:49

Дом в лофт-стиле введут в эксплуатацию в 2022 году по программе реновации в Перове

городреновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дом в стиле лофт введут в эксплуатацию в текущем году по программе реновации в столичном районе Перово. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что новостройка расположится в Перове на Новогиреевской улице, владении 24.

"Фасады сложной ступенчатой конфигурации в стиле лофт облицуют клинкерным кирпичом и кассетами из оцинкованной стали. Сейчас идет возведение надземной части здания", – отметил руководитель столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

В доме сделают 152 квартиры (38 однокомнатных, 76 двухкомнатных, 38 трехкомнатных), в каждой из которых будет выполнена отделка по стандартам программы реновации, утвержденным постановлением столичного правительства. Две квартиры создадут специально для маломобильных граждан: в них увеличат ширину коридоров, а также установят специальную сантехнику.

Первый этаж новостройки сделают нежилым. Там разместят различные объекты социнфраструктуры, такие как магазины, кафе, салоны красоты, фитнес-клубы, кружки и секции для детей.

В вестибюле жилой части дома создадут колясочную, комнату консьержа, кладовую для уборочного инвентаря и зону ящиков для почты. В лифтах оборудуют визуальные и тактильные средства информации.

В новом доме установят системы охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при возгорании, пожарной сигнализации и видеонаблюдения.

В рамках проекта также выполнят работы по благоустройству территории около дома. Во дворе создадут детскую игровую площадку с современными качелями и горками. Территорию также оборудуют тренажерами, турниками и брусьями. Под площадью двора специалисты сделают подземную одноуровневую парковку.

Ранее сообщалось, что также в текущем году передадут под заселение по программе реновации две новостройки в районе Очаково-Матвеевское. В жилой корпус на Большой Очаковской улице переедут более 80 семей, а в дом на Веерной улице – 341 семья. Гендиректор концерна "Крост" Алексей Добашин рассказал, что жителям будут доступны объекты образования, поликлиники и различные магазины.

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