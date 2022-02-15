Более 40 домов в Гольянове расселят по программе реновации до конца 2024 года

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Жителей 42 старых домов, расположенных в столичном районе Гольяново, планируют расселить в рамках программы реновации до конца 2024 года, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"В рамках первой волны расселения по программе реновации в районе Гольяново на востоке Москвы до конца 2024 года запланировано расселение порядка 8,5 тысячи участников программы", – сказал Бочкарев.
По его словам, для организации данного процесса завершается возведение четырех новостроек. Одна из них появится на Байкальской улице до конца 2024 года, а новый дом на Щелковском шоссе уже передан под заселение.
"Квартиры в новостройке выбрали уже 95% семей, проживающих в пятиэтажке по адресу улица Амурская, дом 74. Также продолжается строительство домов на площади Белы Куна и Амурской улице, их планируется ввести до конца следующего года", – пояснил Бочкарев.
Заммэра отметил, что всего в Гольянове в рамках программы реновации планируют расселить 101 дом, общая жилая площадь которых составляет 413 тысяч квадратных метров.
"В этих домах проживают 25,3 тысячи жителей – около 15% населения района", – добавил Бочкарев.
Накануне Сергей Собянин осмотрел первую новостройку в Гольянове, возведенную в рамках программы реновации. Новый дом расположен по адресу Щелковское шоссе, 71. Градоначальник выразил надежду, что все дома будут высокого качества, а в случае обнаружения новоселами недостатков все недочеты будут устранены.
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