Жители пятиэтажек в Северном Тушине выбрали квартиры по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители двух корпусов домов 47 и 49 на улице Героев Панфиловцев переедут в новые квартиры на улице Вилиса Лациса, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Расселение 968 человек из 356 семей Северного Тушина началось 24 декабря 2021 года.

"За это время 869 москвичей выбрали новое жилье для переезда. Остальные граждане продолжают осматривать предложенные квартиры. О своем решении они могут сообщить специалистам центра информирования по переселению, который расположен на первом этаже новостройки", – приводятся в сообщении слова главы департамента городского имущества Максима Гамана.

Он уточнил, что новостройка на улице Вилиса Лациса является третьей по счету в Северном Тушине. До этого началось заселение на улицах Туристской (дом 14) и Свободы (дом 67А). Всего по программе реновации в этом районе планируется расселить 60 домов. В них живут 18,9 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что в Северном Измайлове по программе реновации построят четыре жилых корпуса. Они будут располагаться на 11-й Парковой улице (участок 57). Соответствующее разрешение уже выдано Мосгосстройнадзором.

