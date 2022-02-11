Расселение домов по программе реновации завершается в двух районах столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Расселение нескольких домов по программе реновации завершается в столичных районах Солнцево и Войковском, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики.

Как рассказал глава департамента Сергей Левкин, в новый дом на улице Щорса в районе Солнцево по программе реновации из 180 семей переехали 95%.

По его словам, всего в районе предстоит расселить 43 жилых дома, в которых проживают 7,4 тысячи жителей.

Левкин рассказал и о завершении расселения дома в Войковском районе. Так, жителям дома по адресу Нарвская улица, дом 5, были предложены смотровые ордера в соседнюю новостройку. В настоящее время 98% семей переехали в новые квартиры.

"В целом в Северном округе расселены три пятиэтажки и еще семь домов демонтированы", – уточнил Левкин.

Всего в этом районе подлежат расселению и сносу 33 жилых дома, в которых проживают 5,9 тысячи жителей.

Кроме того, в Таганском районе столицы первый дом по программе реновации появится по адресу улица Мельникова, дом 2. Новостройку планируют ввести в эксплуатацию в этом году.

"В настоящее время ведется монтаж фасадов и отделочные работы", – рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Уточняется, что в новостройке будут 378 квартир.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Лефортово завершилось строительство дома на 106 квартир по программе реновации. В настоящее время он готовится к вводу в эксплуатацию.

В доме сделали системы видеонаблюдения и охраны входа, пожарную сигнализацию. Новостройка оборудована всем необходимым для комфортного перемещения родителей с колясками и маломобильных граждан. Во дворе обустроили детские и спортивная площадки, а также зоны отдыха.