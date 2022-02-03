Дом по программе реновации построят на Судостроительной улице в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На Судостроительной улице в Нагатинском Затоне построят дом по программе реновации, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"В нем будут два корпуса, объединенных подземной автостоянкой. Во всех квартирах выполнят внутреннюю отделку в соответствии со стандартами, разработанными специально для программы реновации", – приводятся в сообщении слова председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.

Новостройка предусматривает 240 квартир. Некоторые из них оборудуют для маломобильных жильцов.

Кроме того, на первом этаже дома разместятся помещения общественного назначения, а на подземном этаже – одноуровневая парковка. На территории обустроят детские и спортивные площадки и зоны отдыха, разобьют газоны, высадят деревья и установят фонари.

Ранее сообщалось, что дом, построенный в рамках программы реновации, ввели в эксплуатацию в районе Южное Тушино на северо-западе Москвы. Здание располагается по адресу Светлогорский проезд, владение 7/1/1, и предполагает размещение на 120 квартир.

