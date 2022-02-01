Дом по программе реновации в Головинском районе введут в эксплуатацию в 2022 году

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В Головинском районе Москвы в этом году введут в эксплуатацию дом по программе реновации. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Дом расположится по адресу Кронштадтский бульвар, владение 55А.

"Сейчас ведутся монтаж внутренних инженерных систем и отделочные работы", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.

Он также уточнил, что дом из двух секций переменной этажности облицуют керамическим фасадным кирпичом. При этом первые четыре этажа будут выполнены в теплом коричневом цвете, а остальные – в светлом. Также будут установлены коробы для кондиционеров и винтажные входные группы.

Всего в доме расположатся 225 квартир. В четырех из них увеличат ширину проходов и полностью оборудуют их для маломобильных жильцов. Также дом оборудуют видеокамерами, пожарной сигнализацией и пассажирскими лифтами.

На первом этаже для жильцов оборудуют офисы, технические помещения, магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. На придомовой территории установят игровую площадку и тренажеры, а для автовладельцев – подземную одноуровневую стоянку.

Ранее сообщалось, что дом, построенный в рамках программы реновации, ввели в эксплуатацию в районе Южное Тушино на северо-западе Москвы. Здание располагается по адресу Светлогорский проезд, владение 7/1/1, и предполагает размещение на 120 квартир.

