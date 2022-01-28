Дом по программе реновации на Сиреневом бульваре построят до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дом по программе реновации построят на востоке столицы до конца текущего года. Его возведут по адресу Сиреневый бульвар, владение 4/1, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента строительства Рафика Загрутдинова.

"В настоящее время ведутся фасадные работы, монтаж внутренних инженерных сетей", – уточнил Загрутдинов.

Дом будет состоять из двух корпусов, выполненных по индивидуальному проекту. В зданиях предусмотрены 840 квартир, 12 из которых предназначены для маломобильных граждан. Больше 700 квартир будут однокомнатными или двухкомнатными.

Первый этаж предоставят коммерческим организациям: магазинам, кафе, салонам красоты и спортклубам. В подъездах обустроят колясочные, комнаты консьержа, а также кладовые. Во дворе появятся детская и спортивная площадки, а также парковка, придомовую территорию благоустроят – разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.

Ранее глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что сейчас на востоке Москвы в стадии проектирования и строительства находятся более 70 домов по программе реновации. С момента начала реализации программы под заселение там передали 20 новостроек, новое жилье получили 2,6 тысячи семей.