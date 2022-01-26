76 домов строят и проектируют по программе реновации в ВАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В настоящее время на востоке столицы в стадии проектирования и строительства находятся более 70 домов по программе реновации, сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
По его словам, строится 29 домов, проектируется еще 47 объектов общей площадью порядка 1,4 миллиона квадратных метров. С момента начала реализации программы под заселение передали 20 новостроек.
"Сегодня в округе расселяют или уже расселили 69 домов. Пять из них демонтировали по технологии умного сноса. Собственниками нового жилья стали 2,6 тысячи семей", – сказал Левкин.
Он добавил, что всего на востоке города в программу реновации включили 1 062 дома, общая площадь квартир в них составляет почти 3,5 миллиона квадратных метров. Новое жилье получат 209,6 тысячи человек.
В рамках первого этапа программы до 2024 года включительно в ВАО запланировано начать расселение более 37,4 тысячи жителей.
В пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства ранее рассказали, что с начала реализации программы реновации в Москве демонтировали 81 дом, в то время как в эксплуатацию ввели 177 новых жилых строений.
Жители поселка в Митине переехали в новые квартиры по программе реновации
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