Жилой квартал введен в эксплуатацию в Марьиной Роще

10:09
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Жилой квартал JAZZ введен в эксплуатацию на северо-востоке Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"В районе Марьина Роща введен в эксплуатацию жилой квартал JAZZ, в составе которого построены шесть жилых и один офисный корпус общей площадью более 95,5 тысячи квадратных метров", – заявил он.
В одном из корпусов располагается дошкольное учреждение с уличной инфраструктурой. В частности, детям доступна игровая площадка из натуральной древесины, на которой составлен маршрут для развития сенсорных ощущений малышей.
Жилой квартал располагается по адресу улица Сущевский Вал, дом 49. В домах обустроена 351 квартира, а апартаментов – 134. Предусмотрена подземная парковка на 442 места. В составе квартала подготовлен закрытый двор-парк с местами для отдыха и озеленением.
Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что проект жилого квартала реализовал девелопер Sminex. Сами здания объединены общим стилем европейской архитектуры timeless с натуральными материалами.
Ранее глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев оценил ход работ по программе реновации в Москве. По словам представителя мэрии, в 2022 году планируется построить порядка 100 домов. Ожидается, что пик переселения по программе придется на 2024 год.
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