Жилой квартал введен в эксплуатацию в Марьиной Роще

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жилой квартал JAZZ введен в эксплуатацию на северо-востоке Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В районе Марьина Роща введен в эксплуатацию жилой квартал JAZZ, в составе которого построены шесть жилых и один офисный корпус общей площадью более 95,5 тысячи квадратных метров", – заявил он.

В одном из корпусов располагается дошкольное учреждение с уличной инфраструктурой. В частности, детям доступна игровая площадка из натуральной древесины, на которой составлен маршрут для развития сенсорных ощущений малышей.

Жилой квартал располагается по адресу улица Сущевский Вал, дом 49. В домах обустроена 351 квартира, а апартаментов – 134. Предусмотрена подземная парковка на 442 места. В составе квартала подготовлен закрытый двор-парк с местами для отдыха и озеленением.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что проект жилого квартала реализовал девелопер Sminex. Сами здания объединены общим стилем европейской архитектуры timeless с натуральными материалами.

Ранее глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев оценил ход работ по программе реновации в Москве. По словам представителя мэрии, в 2022 году планируется построить порядка 100 домов. Ожидается, что пик переселения по программе придется на 2024 год.