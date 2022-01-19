В Госдуме рассказали, как получить двойной налоговый вычет при покупке жилья

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Россиянам напомнили о возможности получить налоговый вычет при покупке недвижимости. Об этом сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

По ее словам, оба супруга имеют право на вычет и его распределение по договоренности, если имущество было приобретено во время брака. Если же один из супругов не работает, то вычет в полном объеме сможет получить второй.

Бессараб рассказала, что с заявителя не удерживается 13% НДФЛ с зарплаты, пока не будет израсходована сумма вычета. Работодателю же необходимо будет предоставить специальное уведомление, выданное налоговым органом.

"В случаях если стоимость жилья превышает или равна четырем миллионам рублей, супруги смогут получить налоговый вычет в равных долях, то есть по 260 000 рублей. В итоге семья может получить 520 000 рублей. Конечно, это касается только работающих граждан, за которых работодатель производил отчисления НДФЛ", – подчеркнула Бессараб.

Кроме того, вычет можно получить за расходы на материалы и работы по ремонту, если квартиры была куплена без отделки. Также граждане имеют право компенсировать проценты по ипотеке и кредитам на строительство жилья.

При этом вычет не применяется, если жилье оплачивалось за счет средств работодателей или иных лиц, материнского капитала или бюджетных средств. Налоговая также откажет в этом праве, если квартира была куплена у родственников или опекунов.

Ранее сообщалось, что за два года в столичном регионе цены на квартиры в новостройках выросли на 80%. Так, в начале января средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке составляла примерно 244 тысячи рублей. Это почти на 28% больше, чем годом ранее, и на 80% больше показателя двухгодичной давности.

