Новостройки в столичном регионе подорожали почти в два раза с 2020 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За два года в столичном регионе цены на квартиры в новостройках выросли на 80%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса ЦИАН.

Так, в начале января средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке составляла примерно 244 тысячи рублей. Это почти на 28% больше, чем годом ранее, и на 80% больше показатель двухгодичной давности. По данным аналитиков, темпы подорожания нового жилья кратно увеличиваются вот уже несколько лет: например, в 2018 году цена квадратного метра выросла на 2,6%, в 2019 году – на 12,4%, а в 2020-м – на 25,2%.

По итогам прошлого года в самой Москве квартиры в новостройках стали стоить в среднем 336 тысяч рублей за квадратный метр, в ТиНАО этот показатель составил примерно 211 тысяч рублей, а в Подмосковье – почти 150 тысяч рублей. Примечательно, что выручка девелоперов за 2021 год выросла на 42%, до 1,86 триллиона рублей, тогда как количество сделок с недвижимостью увеличилось лишь на 12%.

Тем не менее в этом году специалисты прогнозируют подорожание новостроек только на 10–12%. Это обусловлено высокими ставками по ипотеке и низкими темпами роста доходов населения.

Ранее эксперты Skolkovo Realty перечислили районы Москвы с самыми дорогими квартирами. Так, примерно 75% объектов дороже 100 миллионов рублей находятся в центре города. Самая дорогая квартира оценивается в 2,67 миллиарда рублей, она находится в Пресненском районе. А в одной из четырехкомнатных квартир в Хамовниках стоимость квадратного метра оценивается в 3,46 миллиона рублей.

