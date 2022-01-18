Новостройки в столичном регионе подорожали почти в два раза с 2020 года

14:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
За два года в столичном регионе цены на квартиры в новостройках выросли на 80%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса ЦИАН.
Так, в начале января средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке составляла примерно 244 тысячи рублей. Это почти на 28% больше, чем годом ранее, и на 80% больше показатель двухгодичной давности. По данным аналитиков, темпы подорожания нового жилья кратно увеличиваются вот уже несколько лет: например, в 2018 году цена квадратного метра выросла на 2,6%, в 2019 году – на 12,4%, а в 2020-м – на 25,2%.
По итогам прошлого года в самой Москве квартиры в новостройках стали стоить в среднем 336 тысяч рублей за квадратный метр, в ТиНАО этот показатель составил примерно 211 тысяч рублей, а в Подмосковье – почти 150 тысяч рублей. Примечательно, что выручка девелоперов за 2021 год выросла на 42%, до 1,86 триллиона рублей, тогда как количество сделок с недвижимостью увеличилось лишь на 12%.
Тем не менее в этом году специалисты прогнозируют подорожание новостроек только на 10–12%. Это обусловлено высокими ставками по ипотеке и низкими темпами роста доходов населения.
Ранее эксперты Skolkovo Realty перечислили районы Москвы с самыми дорогими квартирами. Так, примерно 75% объектов дороже 100 миллионов рублей находятся в центре города. Самая дорогая квартира оценивается в 2,67 миллиарда рублей, она находится в Пресненском районе. А в одной из четырехкомнатных квартир в Хамовниках стоимость квадратного метра оценивается в 3,46 миллиона рублей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: