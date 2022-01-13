Эксперты назвали районы Москвы с самыми дорогими квартирами

18:52
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Большая часть дорогих квартир в Москве расположена в центре города. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на экспертов Skolkovo Realty.
В январе столичный рынок недвижимости предлагает 4 000 объектов стоимостью выше 100 миллионов рублей. При этом примерно 75% объектов из списка находятся в центре города. Не менее дорогие квартиры расположены в Западном административном округе.
Самая дорогая квартира оценивается в 2,67 миллиардов рублей. Ее площадь составляет 960 квадратных метров. Квартира находится в Пресненском районе.
Наиболее высока стоимость "квадрата" зафиксирована в Хамовниках. Квадратный метр в четырехкомнатной квартире там оценен в 3,46 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что самая дешевая квартира, которую можно найти на вторичном рынке Москвы, стоит 2,5 миллиона рублей. Площадь жилья – 10 квадратных метров, оно находится в 15 минутах ходьбы от станции метро "Нижегородская" на первом этаже 12-этажного здания 1983 года постройки.
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