Эксперты назвали районы Москвы с самыми дорогими квартирами

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Большая часть дорогих квартир в Москве расположена в центре города. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на экспертов Skolkovo Realty.

В январе столичный рынок недвижимости предлагает 4 000 объектов стоимостью выше 100 миллионов рублей. При этом примерно 75% объектов из списка находятся в центре города. Не менее дорогие квартиры расположены в Западном административном округе.

Самая дорогая квартира оценивается в 2,67 миллиардов рублей. Ее площадь составляет 960 квадратных метров. Квартира находится в Пресненском районе.

Наиболее высока стоимость "квадрата" зафиксирована в Хамовниках. Квадратный метр в четырехкомнатной квартире там оценен в 3,46 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что самая дешевая квартира, которую можно найти на вторичном рынке Москвы, стоит 2,5 миллиона рублей. Площадь жилья – 10 квадратных метров, оно находится в 15 минутах ходьбы от станции метро "Нижегородская" на первом этаже 12-этажного здания 1983 года постройки.

