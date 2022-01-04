Россиянам рассказали, как изменятся тарифы ЖКХ в 2022 году

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В 2022 году рост тарифов на ЖКУ в регионах России ограничится верхней планкой, установленной правительством РФ, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

"После анализа текущей ситуации местные власти сами определяют, насколько повысить платежи – у них есть верхняя планка, <...>. А вот воспользоваться этим максимальным значением или нет – зависит от конкретной экономической ситуации", – приводит его слова агентство "Прайм".

Так, согласно распоряжению кабмина, в этом году платежи вырастут в среднем на 3,5–5%, пояснил юрист. Максимальное повышение ждет жителей Санкт-Петербурга, Крыма, Севастополя, Чечни и Татарстана – более чем на 6%, добавил Соловьев.

"Платежи за капитальный ремонт для граждан, скорее всего, останутся на прежнем уровне несмотря на подорожание стройматериалов. Вырасти в цене могут сами работы по капремонту, однако их стоимость не должна превышать максимальное значение для региона", – добавил он.

Соловьев также отметил, что постепенно будет расти и количество льготников по оплате коммунальных услуг, поскольку планируется постепенное снижение максимальной доли расходов на оплату данных услуг. Сейчас она составляет 22% от доходов, в 2023 году – 18% а в 2025 – 15%, объяснил юрист.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин подписал распоряжение о сохранении тарифов ЖКХ в Москве на текущем уровне до июля 2022 года. В последний раз тарифы на коммунальные услуги в столице менялись летом. С 1 июля рост составил 4,6%.