Россиянам рассказали о возможностях информационной системы ЖКХ

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Россиянам рассказали о возможностях применения Государственной информационной системы ЖКХ, которая представляет собой единую современную цифровую платформу.

Задача новой системы – обеспечить прозрачность сферы жилищно-коммунального хозяйства для граждан. Кроме того, пользователи получают свободный доступ к широкому перечню тематических данных.

Так, на портале можно ознакомиться с начислениями по оплате услуг ЖКХ и внести плату, ввести и проверить показания приборов учета, а также узнать график капитального ремонта дома.

В систему ЖКХ внесены справочные данные о тарифах на жилищно-коммунальные услуги и о лицензии управляющей компании дома. Дополнительно есть возможность направить обращение в органы власти и настроить уведомление о плановом отключении коммунальных ресурсов в доме.

Регистрация в Государственной информационной системе ЖКХ не требуется, платформа интегрирована в единый портал госуслуг, поэтому для входа достаточно уже существующей учетной записи. Кроме того, система поддерживается в приложениях для iOS и Android.

В начале декабря мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о сохранении действующих на данный момент тарифов ЖКХ до июля 2022 года. Тогда жителей столицы ожидает увеличение стоимости коммунальных услуг на 6%.